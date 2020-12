New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2517 Down 24 Mar 2465 Down 23 Mar 2556 2558 2506 2517 Down 24 May 2495 2506 2460 2465 Down 23 Jul 2469 2485 2439 2445 Down 21 Sep 2464 2464 2423 2432 Down 20 Dec 2447 2447 2415 2422 Down 17 Mar 2409 2423 2407 2411 Down 17 May 2406 Down 17 Jul 2406 Down 17 Sep 2411 Down 17