CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 599 3-4 May 601 1-4 Jul 596 1-2 Sep 599 Dec 606 Mar 612 1-4 May 608 Jul 594 1-2 Sep 595 3-4 Dec 601 1-2 Mar 609 May 608 1-4 Jul 588 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 424 3-4 May 427 3-4 Jul 428 3-4 Sep 413 1-2 Dec 412 1-4 Mar 418 May 419 1-2 Jul 419 Sep 396 Dec 395 3-4 Mar 395 3-4 May 395 3-4 Jul 406 1-4 Sep 406 1-4 Dec 395 3-4 Jul 395 3-4 Dec 395 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 334 May 331 Jul 328 1-4 Sep 309 1-4 Dec 305 1-4 Mar 312 1-2 May 312 1-2 Jul 312 1-2 Sep 312 1-2 Dec 312 1-2 Jul 312 1-2 Sep 312 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1184 1-4 Mar 1188 3-4 May 1190 1-4 Jul 1188 Aug 1164 3-4 Sep 1108 1-2 Nov 1065 Jan 1063 1-2 Mar 1050 3-4 May 1046 Jul 1045 1-2 Aug 1038 1-4 Sep 1019 3-4 Nov 999 1-4 Jan 1002 Mar 1002 May 1002 Jul 1009 1-4 Aug 1005 3-4 Sep 1005 3-4 Nov 989 Jul 989 Nov 988 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 39.19 Mar 38.91 May 38.60 Jul 38.37 Aug 37.92 Sep 37.35 Oct 36.79 Dec 36.67 Jan 36.42 Mar 36.16 May 35.88 Jul 35.75 Aug 35.54 Sep 35.38 Oct 35.00 Dec 34.92 Jan 34.92 Mar 34.92 May 34.92 Jul 34.92 Aug 34.92 Sep 34.92 Oct 34.92 Dec 34.92 Jul 34.92 Oct 34.92 Dec 34.92 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 388.20 Mar 388.90 May 387.60 Jul 387.00 Aug 379.50 Sep 367.10 Oct 354.10 Dec 352.80 Jan 349.30 Mar 342.60 May 340.10 Jul 340.60 Aug 339.20 Sep 335.30 Oct 330.90 Dec 330.50 Jan 330.50 Mar 330.50 May 330.50 Jul 334.90 Aug 334.90 Sep 334.90 Oct 334.90 Dec 338.20 Jul 338.20 Oct 338.20 Dec 338.20