CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 608 1-4 Mar 614 1-2 May 614 Jul 607 1-2 Sep 609 1-2 Dec 615 1-2 Mar 621 3-4 May 616 3-4 Jul 599 1-2 Sep 598 1-2 Dec 604 3-4 Mar 612 1-4 May 611 3-4 Jul 591 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 424 1-4 Mar 423 1-2 May 426 1-2 Jul 428 1-4 Sep 414 Dec 412 1-4 Mar 417 3-4 May 418 3-4 Jul 418 1-2 Sep 395 Dec 395 1-2 Jul 406 Dec 395 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 344 3-4 Mar 338 May 336 Jul 330 1-2 Sep 310 1-2 Dec 306 3-4 Mar 314 May 314 Jul 314 Sep 314 Jul 314 Sep 314 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1160 1-2 Mar 1166 May 1167 1-4 Jul 1166 Aug 1145 1-4 Sep 1093 Nov 1052 3-4 Jan 1053 1-2 Mar 1043 1-2 May 1040 1-2 Jul 1041 Aug 1034 1-4 Sep 1015 3-4 Nov 994 1-4 Jan 997 Mar 997 May 997 Jul 1004 1-2 Aug 1001 1-2 Sep 1001 1-2 Nov 986 1-4 Jul 986 1-4 Nov 986 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 39.58 Jan 38.24 Mar 38.06 May 37.83 Jul 37.66 Aug 37.20 Sep 36.60 Oct 36.07 Dec 36.01 Jan 35.79 Mar 35.54 May 35.34 Jul 35.23 Aug 35.02 Sep 34.91 Oct 34.61 Dec 34.55 Jul 34.55 Oct 34.55 Dec 34.55 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 384.10 Jan 380.30 Mar 381.40 May 381.40 Jul 381.50 Aug 375.00 Sep 363.70 Oct 351.40 Dec 351.00 Jan 348.50 Mar 343.10 May 341.10 Jul 341.50 Aug 339.90 Sep 336.60 Oct 332.40 Dec 332.00 Jul 336.40 Oct 336.40 Dec 339.70