CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 563 3-4 Mar 570 May 573 1-4 Jul 574 1-4 Sep 578 3-4 Dec 587 1-4 Mar 595 1-4 May 592 Jul 576 1-4 Sep 578 1-2 Dec 584 Mar 591 1-2 May 596 3-4 Jul 577 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 417 Mar 419 3-4 May 423 Jul 424 Sep 411 Dec 408 1-2 Mar 414 1-2 May 416 Jul 416 Sep 392 Dec 393 1-4 Jul 403 3-4 Dec 393 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 330 1-4 Mar 323 1-2 May 320 1-4 Jul 317 1-2 Sep 302 Dec 299 1-4 Mar 306 1-2 May 306 1-2 Jul 306 1-2 Sep 306 1-2 Jul 306 1-2 Sep 306 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1145 3-4 Mar 1151 1-2 May 1153 Jul 1152 Aug 1133 Sep 1081 1-2 Nov 1041 1-4 Jan 1041 1-4 Mar 1029 May 1026 1-4 Jul 1027 1-4 Aug 1020 Sep 1001 1-2 Nov 983 1-4 Jan 985 3-4 Mar 985 3-4 May 985 3-4 Jul 994 1-2 Aug 991 Sep 991 Nov 976 Jul 976 Nov 975 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 38.28 Jan 37.44 Mar 37.29 May 37.13 Jul 36.99 Aug 36.65 Sep 36.24 Oct 35.87 Dec 35.85 Jan 35.68 Mar 35.49 May 35.33 Jul 35.24 Aug 35.11 Sep 35.00 Oct 34.73 Dec 34.66 Jul 34.66 Oct 34.66 Dec 34.66 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 381.70 Jan 376.90 Mar 378.80 May 379.10 Jul 377.90 Aug 371.00 Sep 358.60 Oct 346.20 Dec 345.70 Jan 343.10 Mar 337.20 May 335.10 Jul 335.50 Aug 334.10 Sep 330.50 Oct 325.90 Dec 325.30 Jul 329.70 Oct 329.70 Dec 333.00