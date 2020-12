CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 571 1-4 Mar 577 1-2 May 581 Jul 582 1-4 Sep 586 1-2 Dec 594 1-4 Mar 602 May 598 1-2 Jul 583 3-4 Sep 585 3-4 Dec 591 1-4 Mar 598 3-4 May 604 1-4 Jul 585 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 419 1-2 Mar 424 May 426 3-4 Jul 427 3-4 Sep 413 1-4 Dec 411 Mar 416 3-4 May 417 3-4 Jul 417 1-2 Sep 394 Dec 395 Jul 405 1-2 Dec 394 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 325 Mar 318 1-4 May 316 3-4 Jul 316 1-2 Sep 301 3-4 Dec 298 3-4 Mar 306 May 306 Jul 306 Sep 306 Jul 306 Sep 306 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1158 1-2 Mar 1162 1-2 May 1163 1-4 Jul 1161 1-2 Aug 1141 3-4 Sep 1087 1-2 Nov 1043 3-4 Jan 1043 Mar 1030 1-4 May 1027 Jul 1027 1-2 Aug 1019 3-4 Sep 1001 1-2 Nov 983 1-4 Jan 985 3-4 Mar 985 3-4 May 985 3-4 Jul 994 1-2 Aug 991 Sep 991 Nov 976 Jul 976 Nov 975 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 38.87 Jan 38.03 Mar 37.85 May 37.65 Jul 37.48 Aug 37.10 Sep 36.61 Oct 36.14 Dec 36.10 Jan 35.89 Mar 35.69 May 35.51 Jul 35.40 Aug 35.27 Sep 35.16 Oct 34.64 Dec 34.67 Jul 34.67 Oct 34.67 Dec 34.67 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 386.50 Jan 382.30 Mar 382.90 May 381.70 Jul 380.30 Aug 373.00 Sep 359.70 Oct 346.50 Dec 345.60 Jan 343.00 Mar 336.80 May 334.60 Jul 335.00 Aug 333.20 Sep 329.80 Oct 325.50 Dec 324.80 Jul 329.20 Oct 329.20 Dec 332.50