LLANELLI, Wales (AP) — Wales has beaten Italy 38-18 in the Autumn Nations Cup fifth-place playff at Parc y Scarlets on Saturday.

Wales 38 (Kieran Hardy, Sam Parry, Gareth Davies, George North, Justin Tipuric tries; Callum Sheedy 5 conversions, penalty), Italy 18 (Marco Zanon, Johan Meyer tries; Paolo Garbisi conversion, 2 penalties). HT: 14-13