EDINBURGH, Scotland (AP) — Fiji has beaten Georgia 38-24 in the Autumn Nations Cup playoff for seventh place at Murrayfield on Saturday.

___

Fiji 38 (Nemani Nadolo 3, Johnny Dyer, Josua Tuisova, Mesulame Kunavula tries; Ben Volavola 4 conversions), Georgia 24 (Beka Saginadze 2, Giorgi Melikidze tries; Tedo Abzhandadze 3 conversions, penalty). HT: 19-10