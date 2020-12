CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 566 1-2 Mar 575 1-2 May 578 3-4 Jul 579 1-2 Sep 583 3-4 Dec 592 1-4 Mar 600 1-4 May 597 Jul 582 1-4 Sep 584 1-2 Dec 589 Mar 596 1-2 May 602 3-4 Jul 584 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 417 Mar 420 1-2 May 423 1-4 Jul 424 Sep 410 1-2 Dec 410 1-4 Mar 415 3-4 May 416 1-2 Jul 417 1-4 Sep 392 3-4 Dec 393 Jul 404 3-4 Dec 393 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 313 1-4 Mar 306 1-2 May 307 1-2 Jul 310 Sep 294 Dec 298 Mar 305 1-4 May 305 1-4 Jul 305 1-4 Sep 305 1-4 Jul 305 1-4 Sep 305 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1163 Mar 1165 May 1163 3-4 Jul 1160 3-4 Aug 1140 3-4 Sep 1084 1-2 Nov 1038 1-4 Jan 1037 1-4 Mar 1024 3-4 May 1021 1-4 Jul 1021 1-4 Aug 1013 3-4 Sep 995 1-2 Nov 977 1-4 Jan 979 3-4 Mar 979 3-4 May 979 3-4 Jul 988 1-2 Aug 985 Sep 985 Nov 969 Jul 969 Nov 968 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 39.19 Jan 38.41 Mar 38.13 May 37.86 Jul 37.66 Aug 37.22 Sep 36.63 Oct 36.07 Dec 35.96 Jan 35.79 Mar 35.62 May 35.42 Jul 35.33 Aug 35.28 Sep 35.26 Oct 34.88 Dec 34.83 Jul 34.83 Oct 34.83 Dec 34.83 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 388.80 Jan 385.50 Mar 383.90 May 381.20 Jul 379.40 Aug 371.30 Sep 357.60 Oct 345.00 Dec 343.40 Jan 340.50 Mar 334.30 May 332.20 Jul 332.70 Aug 331.00 Sep 327.90 Oct 323.60 Dec 322.40 Jul 326.80 Oct 326.80 Dec 330.10