BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2654 Up 3 Dec 2870 2878 2870 2878 Down 19 Dec 2654 Up 3 Mar 2609 Up 3 Mar 2639 2675 2622 2654 Up 3 May 2603 2628 2580 2609 Up 3 Jul 2576 2606 2562 2587 Down 1 Sep 2584 2589 2547 2570 Down 5 Dec 2561 2566 2543 2556 Down 7 Mar 2541 2557 2541 2547 Down 7 May 2541 Down 7 Jul 2541 Down 7 Sep 2544 Down 7