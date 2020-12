CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 571 3-4 Mar 584 1-2 May 587 3-4 Jul 587 1-2 Sep 591 1-2 Dec 600 Mar 607 3-4 May 604 3-4 Jul 589 3-4 Sep 591 Dec 597 Mar 604 1-2 May 611 3-4 Jul 590 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 422 1-2 Mar 426 1-2 May 428 3-4 Jul 429 1-2 Sep 412 1-2 Dec 410 3-4 Mar 416 1-4 May 417 Jul 417 Sep 393 1-2 Dec 393 3-4 Jul 405 1-2 Dec 393 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 303 3-4 Mar 300 3-4 May 302 1-4 Jul 304 1-2 Sep 289 1-4 Dec 293 3-4 Mar 301 May 301 Jul 301 Sep 301 Jul 301 Sep 301 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1168 1-4 Mar 1170 1-4 May 1168 1-4 Jul 1165 Aug 1144 1-2 Sep 1086 1-4 Nov 1040 1-4 Jan 1038 3-4 Mar 1024 3-4 May 1021 Jul 1020 3-4 Aug 1013 1-4 Sep 995 Nov 976 3-4 Jan 979 1-4 Mar 979 1-4 May 979 1-4 Jul 988 Aug 984 1-2 Sep 984 1-2 Nov 968 1-2 Jul 968 1-2 Nov 968 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 38.68 Jan 37.73 Mar 37.51 May 37.33 Jul 37.18 Aug 36.74 Sep 36.16 Oct 35.62 Dec 35.55 Jan 35.27 Mar 35.04 May 34.82 Jul 34.72 Aug 34.58 Sep 34.45 Oct 34.13 Dec 34.08 Jul 34.08 Oct 34.08 Dec 34.08 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 392.80 Jan 390.00 Mar 388.20 May 385.60 Jul 383.90 Aug 375.30 Sep 361.00 Oct 347.90 Dec 346.10 Jan 342.50 Mar 336.00 May 333.90 Jul 334.50 Aug 332.70 Sep 329.60 Oct 325.30 Dec 324.20 Jul 328.60 Oct 328.60 Dec 331.90