BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2638 Down 53 Dec 2907 Down 53 Dec 2638 Down 53 Mar 2596 Down 46 Mar 2655 2664 2612 2638 Down 53 May 2622 2622 2572 2596 Down 46 Jul 2601 2601 2556 2579 Down 42 Sep 2579 2579 2544 2565 Down 36 Dec 2546 2565 2531 2553 Down 33 Mar 2528 2558 2524 2545 Down 35 May 2539 Down 37 Jul 2538 Down 37 Sep 2540 Down 37