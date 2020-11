CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 580 1-4 Mar 585 May 588 3-4 Jul 588 1-2 Sep 591 1-2 Dec 599 1-4 Mar 606 1-2 May 602 1-2 Jul 585 Sep 586 Dec 591 1-2 Mar 599 1-2 May 606 3-4 Jul 585 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 419 3-4 Mar 426 May 429 Jul 429 3-4 Sep 411 Dec 408 Mar 414 May 415 1-2 Jul 415 3-4 Sep 391 1-2 Dec 392 Jul 403 3-4 Dec 392 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 284 3-4 Mar 291 1-2 May 295 3-4 Jul 299 1-2 Sep 284 Dec 286 3-4 Mar 294 May 294 Jul 294 Sep 294 Jul 294 Sep 294 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1168 1-2 Mar 1169 1-2 May 1167 3-4 Jul 1164 3-4 Aug 1145 Sep 1088 1-4 Nov 1041 3-4 Jan 1040 1-4 Mar 1025 May 1022 Jul 1023 Aug 1016 Sep 998 Nov 977 Jan 979 1-2 Mar 979 1-2 May 979 1-2 Jul 988 1-4 Aug 988 1-4 Sep 988 1-4 Nov 972 1-4 Jul 972 1-4 Nov 972 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 37.88 Jan 37.49 Mar 37.27 May 37.06 Jul 36.92 Aug 36.49 Sep 35.87 Oct 35.21 Dec 34.97 Jan 34.70 Mar 34.49 May 34.33 Jul 34.24 Aug 34.08 Sep 33.96 Oct 33.66 Dec 33.60 Jul 33.60 Oct 33.60 Dec 33.60 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 393.10 Jan 390.50 Mar 389.20 May 385.80 Jul 383.40 Aug 375.70 Sep 363.10 Oct 350.10 Dec 348.10 Jan 345.70 Mar 339.10 May 337.00 Jul 337.50 Aug 335.80 Sep 332.70 Oct 328.60 Dec 327.70 Jul 332.10 Oct 332.10 Dec 335.40