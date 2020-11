CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 596 1-2 Mar 606 May 609 1-4 Jul 606 3-4 Sep 608 3-4 Dec 615 3-4 Mar 622 1-4 May 616 1-4 Jul 598 1-2 Sep 599 Dec 604 1-2 Mar 610 3-4 May 613 Jul 591 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 425 1-2 Mar 433 3-4 May 436 3-4 Jul 437 1-4 Sep 417 1-2 Dec 414 1-2 Mar 419 1-4 May 420 3-4 Jul 421 1-4 Sep 395 3-4 Dec 396 3-4 Jul 407 1-4 Dec 396 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 288 1-2 Mar 299 1-2 May 303 1-4 Jul 306 3-4 Sep 290 Dec 293 1-4 Mar 300 1-2 May 300 1-2 Jul 300 1-2 Sep 300 1-2 Jul 300 1-2 Sep 300 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1191 3-4 Mar 1192 3-4 May 1191 Jul 1186 3-4 Aug 1164 1-2 Sep 1105 1-4 Nov 1057 1-4 Jan 1055 3-4 Mar 1039 3-4 May 1035 3-4 Jul 1036 1-2 Aug 1029 1-2 Sep 1011 1-2 Nov 991 3-4 Jan 994 1-4 Mar 994 1-4 May 994 1-4 Jul 1003 Aug 1003 Sep 1003 Nov 987 Jul 987 Nov 986 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 38.70 Jan 38.43 Mar 38.19 May 37.92 Jul 37.72 Aug 37.19 Sep 36.52 Oct 35.87 Dec 35.62 Jan 35.35 Mar 35.12 May 34.95 Jul 34.85 Aug 34.69 Sep 34.57 Oct 34.26 Dec 34.21 Jul 34.21 Oct 34.21 Dec 34.21 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 398.50 Jan 396.30 Mar 395.20 May 392.00 Jul 389.60 Aug 381.50 Sep 367.70 Oct 353.80 Dec 351.90 Jan 349.70 Mar 342.70 May 340.60 Jul 341.00 Aug 339.30 Sep 336.20 Oct 332.40 Dec 331.90 Jul 336.30 Oct 336.30 Dec 339.60