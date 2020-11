New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2753 Up 41 Dec 3022 Up 60 Dec 2753 Up 41 Mar 2751 2774 2724 2753 Up 41 May 2715 2734 2688 2705 Up 23 Jul 2697 2708 2659 2676 Up 19 Sep 2663 2673 2622 2641 Up 20 Dec 2636 2646 2596 2615 Up 24 Mar 2637 2637 2591 2606 Up 31 May 2600 Up 30 Jul 2601 Up 31 Sep 2605 Up 33