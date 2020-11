CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 598 3-4 Mar 604 1-2 May 607 Jul 601 3-4 Sep 604 Dec 611 1-4 Mar 616 3-4 May 611 Jul 594 1-4 Sep 595 Dec 600 Mar 599 May 601 1-4 Jul 582 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 426 1-2 Mar 433 1-4 May 436 1-2 Jul 436 1-4 Sep 414 Dec 411 Mar 415 1-4 May 415 3-4 Jul 415 Sep 394 1-2 Dec 395 3-4 Jul 406 1-4 Dec 395 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 287 1-4 Mar 302 1-4 May 306 3-4 Jul 309 1-2 Sep 292 1-2 Dec 290 3-4 Mar 298 May 298 Jul 298 Sep 298 Jul 298 Sep 298 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1191 1-2 Mar 1192 1-2 May 1191 Jul 1186 1-4 Aug 1165 Sep 1105 Nov 1055 1-2 Jan 1054 1-4 Mar 1038 1-2 May 1034 3-4 Jul 1035 1-2 Aug 1028 1-2 Sep 1009 3-4 Nov 989 1-2 Jan 991 1-2 Mar 991 1-2 May 991 1-2 Jul 1000 1-2 Aug 1000 1-2 Sep 1000 1-2 Nov 984 1-2 Jul 984 1-2 Nov 984 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 38.55 Jan 38.34 Mar 38.21 May 38.01 Jul 37.73 Aug 37.10 Sep 36.29 Oct 35.43 Dec 35.12 Jan 34.88 Mar 34.63 May 34.41 Jul 34.30 Aug 34.14 Sep 34.01 Oct 33.75 Dec 33.68 Jul 33.68 Oct 33.68 Dec 33.68 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 394.90 Jan 393.00 Mar 392.80 May 390.00 Jul 388.10 Aug 380.70 Sep 368.30 Oct 354.40 Dec 352.30 Jan 350.20 Mar 342.60 May 340.40 Jul 340.90 Aug 339.20 Sep 336.70 Oct 333.40 Dec 332.60 Jul 337.00 Oct 337.00 Dec 340.30