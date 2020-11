CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 593 1-4 Mar 599 1-2 May 602 1-4 Jul 598 1-4 Sep 600 1-2 Dec 607 3-4 Mar 613 1-2 May 607 3-4 Jul 590 1-2 Sep 591 1-2 Dec 596 3-4 Mar 595 3-4 May 598 Jul 578 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 423 1-4 Mar 428 1-4 May 430 3-4 Jul 430 3-4 Sep 410 3-4 Dec 408 1-4 Mar 412 May 412 Jul 410 3-4 Sep 395 1-4 Dec 396 Jul 406 1-2 Dec 394 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 297 3-4 Mar 312 May 315 1-2 Jul 316 3-4 Sep 295 3-4 Dec 291 Mar 298 1-4 May 298 1-4 Jul 298 1-4 Sep 298 1-4 Jul 298 1-4 Sep 298 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1181 Mar 1181 1-4 May 1179 1-2 Jul 1173 3-4 Aug 1154 Sep 1097 1-4 Nov 1049 1-2 Jan 1049 3-4 Mar 1033 May 1029 1-2 Jul 1030 3-4 Aug 1024 Sep 1005 1-4 Nov 985 1-2 Jan 987 1-2 Mar 987 1-2 May 987 1-2 Jul 1000 Aug 1000 Sep 1000 Nov 982 1-4 Jul 982 1-4 Nov 982 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 38.66 Jan 38.34 Mar 37.99 May 37.70 Jul 37.39 Aug 36.83 Sep 36.09 Oct 35.35 Dec 35.18 Jan 34.97 Mar 34.77 May 34.62 Jul 34.54 Aug 34.38 Sep 34.28 Oct 34.05 Dec 33.93 Jul 33.93 Oct 33.93 Dec 33.93 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 394.70 Jan 392.50 Mar 390.20 May 386.50 Jul 384.30 Aug 377.30 Sep 365.40 Oct 351.90 Dec 349.70 Jan 347.50 Mar 340.60 May 337.90 Jul 338.50 Aug 336.00 Sep 333.80 Oct 331.10 Dec 330.00 Jul 334.40 Oct 334.40 Dec 337.70