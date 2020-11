CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 591 3-4 Mar 598 3-4 May 602 1-4 Jul 600 Sep 602 3-4 Dec 610 Mar 616 1-4 May 610 1-4 Jul 592 1-4 Sep 593 Dec 598 3-4 Mar 596 1-4 May 598 1-2 Jul 579 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 422 1-2 Mar 427 1-4 May 429 1-4 Jul 430 Sep 411 3-4 Dec 407 3-4 Mar 411 1-2 May 411 3-4 Jul 410 1-2 Sep 395 1-2 Dec 396 1-4 Jul 406 3-4 Dec 396 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 297 1-4 Mar 312 May 315 Jul 316 1-4 Sep 295 1-4 Dec 291 Mar 298 1-4 May 298 1-4 Jul 298 1-4 Sep 298 1-4 Jul 298 1-4 Sep 298 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1177 1-2 Mar 1175 1-2 May 1173 Jul 1167 3-4 Aug 1148 1-4 Sep 1095 Nov 1051 Jan 1049 Mar 1033 3-4 May 1030 Jul 1031 Aug 1023 3-4 Sep 1005 Nov 987 Jan 989 Mar 989 May 989 Jul 1001 1-2 Aug 1001 1-2 Sep 1001 1-2 Nov 983 3-4 Jul 983 3-4 Nov 983 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 38.81 Jan 38.51 Mar 38.13 May 37.79 Jul 37.46 Aug 36.92 Sep 36.21 Oct 35.51 Dec 35.34 Jan 35.23 Mar 35.07 May 34.98 Jul 34.96 Aug 34.80 Sep 34.83 Oct 34.42 Dec 34.37 Jul 34.37 Oct 34.37 Dec 34.37 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 393.70 Jan 392.30 Mar 389.10 May 383.70 Jul 381.50 Aug 374.80 Sep 363.80 Oct 351.80 Dec 350.10 Jan 348.20 Mar 340.80 May 338.10 Jul 338.30 Aug 335.80 Sep 333.60 Oct 328.50 Dec 328.40 Jul 332.80 Oct 332.80 Dec 336.10