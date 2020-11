CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 595 1-4 Mar 603 May 606 3-4 Jul 604 1-4 Sep 607 Dec 614 1-4 Mar 620 1-4 May 613 3-4 Jul 596 Sep 596 3-4 Dec 603 Mar 600 1-2 May 602 3-4 Jul 583 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 420 1-4 Mar 426 3-4 May 429 3-4 Jul 430 3-4 Sep 410 1-2 Dec 407 1-2 Mar 411 3-4 May 413 Jul 412 3-4 Sep 396 Dec 397 Jul 407 1-2 Dec 394 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 296 1-4 Mar 311 May 310 1-2 Jul 312 1-4 Sep 292 1-2 Dec 292 1-2 Mar 299 3-4 May 299 3-4 Jul 299 3-4 Sep 299 3-4 Jul 299 3-4 Sep 299 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1169 3-4 Mar 1168 1-2 May 1164 3-4 Jul 1159 1-2 Aug 1140 3-4 Sep 1089 Nov 1047 1-4 Jan 1045 1-2 Mar 1028 3-4 May 1024 1-2 Jul 1025 3-4 Aug 1019 1-4 Sep 1000 1-2 Nov 983 1-4 Jan 983 1-4 Mar 983 1-4 May 983 1-4 Jul 995 3-4 Aug 995 3-4 Sep 995 3-4 Nov 977 3-4 Jul 977 3-4 Nov 977 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 37.50 Jan 37.31 Mar 37.04 May 36.77 Jul 36.51 Aug 36.08 Sep 35.46 Oct 34.89 Dec 34.74 Jan 34.56 Mar 34.36 May 34.20 Jul 34.10 Aug 33.94 Sep 33.86 Oct 33.45 Dec 33.33 Jul 33.33 Oct 33.33 Dec 33.33 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 395.80 Jan 394.70 Mar 391.40 May 385.30 Jul 383.00 Aug 376.70 Sep 365.60 Oct 353.00 Dec 351.00 Jan 348.60 Mar 340.90 May 338.20 Jul 338.50 Aug 335.90 Sep 333.90 Oct 328.80 Dec 328.80 Jul 333.20 Oct 333.20 Dec 336.50