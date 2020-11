New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2435 Up 70 Dec 2439 2653 2438 2653 Up 288 Dec 2435 Up 70 Mar 2409 2464 2405 2435 Up 70 May 2397 2435 2389 2421 Up 60 Jul 2404 2429 2384 2413 Up 54 Sep 2389 2423 2380 2406 Up 47 Dec 2387 2419 2377 2401 Up 42 Mar 2381 2420 2378 2402 Up 39 May 2403 Up 39 Jul 2404 Up 39 Sep 2406 Up 39