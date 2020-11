CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 598 Mar 604 3-4 May 608 1-2 Jul 606 1-2 Sep 609 Dec 616 1-4 Mar 622 May 616 Jul 599 1-2 Sep 600 1-4 Dec 605 1-2 Mar 603 May 605 Jul 587 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 416 1-4 Mar 424 1-4 May 428 1-4 Jul 429 3-4 Sep 410 Dec 407 1-4 Mar 412 May 413 1-4 Jul 413 1-4 Sep 395 Dec 396 1-4 Jul 406 3-4 Dec 394 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 296 1-4 Mar 308 1-4 May 309 Jul 311 1-4 Sep 292 Dec 291 1-2 Mar 298 3-4 May 298 3-4 Jul 298 3-4 Sep 298 3-4 Jul 298 3-4 Sep 298 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1153 1-2 Mar 1154 1-2 May 1153 Jul 1148 1-2 Aug 1130 Sep 1081 Nov 1045 1-4 Jan 1043 1-4 Mar 1026 1-2 May 1022 3-4 Jul 1024 1-2 Aug 1018 3-4 Sep 1000 Nov 980 3-4 Jan 980 3-4 Mar 980 3-4 May 980 3-4 Jul 993 1-4 Aug 993 1-4 Sep 993 1-4 Nov 977 1-4 Jul 977 1-4 Nov 977 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 37.43 Jan 37.28 Mar 37.02 May 36.72 Jul 36.43 Aug 35.97 Sep 35.42 Oct 34.91 Dec 34.82 Jan 34.67 Mar 34.47 May 34.27 Jul 34.17 Aug 34.01 Sep 33.92 Oct 33.57 Dec 33.45 Jul 33.45 Oct 33.45 Dec 33.45 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 389.30 Jan 389.30 Mar 386.30 May 381.40 Jul 379.20 Aug 373.30 Sep 362.60 Oct 350.50 Dec 348.60 Jan 346.00 Mar 338.50 May 336.20 Jul 336.60 Aug 334.00 Sep 332.80 Oct 328.00 Dec 325.90 Jul 330.30 Oct 330.30 Dec 333.60