CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 593 1-2 Mar 602 May 605 Jul 602 1-4 Sep 604 1-2 Dec 611 3-4 Mar 618 1-4 May 612 3-4 Jul 596 1-2 Sep 597 1-4 Dec 601 1-2 Mar 599 May 601 Jul 583 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 410 1-2 Mar 419 1-2 May 424 Jul 426 1-4 Sep 405 3-4 Dec 404 1-2 Mar 409 May 410 3-4 Jul 411 1-2 Sep 392 1-2 Dec 394 Jul 404 1-2 Dec 393 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 295 1-2 Mar 307 1-2 May 307 1-4 Jul 310 Sep 289 Dec 284 3-4 Mar 292 May 292 Jul 292 Sep 292 Jul 292 Sep 292 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1143 3-4 Jan 1148 Mar 1148 May 1145 3-4 Jul 1142 Aug 1124 1-4 Sep 1075 1-2 Nov 1040 1-4 Jan 1037 1-2 Mar 1021 May 1016 3-4 Jul 1017 3-4 Aug 1012 1-4 Sep 993 1-2 Nov 976 Jul 988 1-2 Nov 971 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 37.13 Jan 36.96 Mar 36.69 May 36.41 Jul 36.12 Aug 35.70 Sep 35.18 Oct 34.68 Dec 34.60 Jan 34.48 Mar 34.30 May 34.19 Jul 34.12 Aug 33.93 Sep 33.83 Oct 33.48 Dec 33.37 Jul 33.37 Oct 33.37 Dec 33.37 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 388.10 Jan 387.80 Mar 384.20 May 379.90 Jul 378.10 Aug 372.00 Sep 361.30 Oct 348.70 Dec 346.80 Jan 344.40 Mar 336.00 May 334.20 Jul 334.80 Aug 333.30 Sep 330.00 Oct 324.60 Dec 323.90 Jul 328.30 Oct 328.30 Dec 331.60