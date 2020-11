New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2365 Up 9 Dec 2318 2652 2316 2365 Up 25 Dec 2365 Up 9 Mar 2339 2395 2332 2365 Up 9 May 2335 2384 2329 2361 Up 8 Jul 2333 2379 2331 2359 Up 7 Sep 2337 2373 2336 2359 Up 8 Dec 2348 2359 2336 2359 Up 9 Mar 2363 Up 9 May 2364 Up 9 Jul 2365 Up 9 Sep 2367 Up 10