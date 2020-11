CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 588 1-4 Mar 597 1-4 May 600 1-4 Jul 597 3-4 Sep 600 1-2 Dec 608 1-4 Mar 614 1-2 May 609 1-4 Jul 592 1-4 Sep 593 Dec 598 1-2 Mar 594 3-4 May 596 3-4 Jul 579 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 408 1-4 Mar 418 1-4 May 423 Jul 425 1-4 Sep 403 1-4 Dec 402 1-2 Mar 407 3-4 May 410 Jul 411 1-4 Sep 390 1-2 Dec 392 3-4 Jul 403 1-4 Dec 392 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 300 Mar 308 1-2 May 309 1-4 Jul 312 Sep 290 Dec 285 3-4 Mar 293 May 293 Jul 293 Sep 293 Jul 293 Sep 293 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1137 Jan 1145 1-2 Mar 1144 3-4 May 1141 Jul 1136 Aug 1117 3-4 Sep 1066 3-4 Nov 1031 1-4 Jan 1028 1-2 Mar 1011 3-4 May 1007 1-4 Jul 1008 Aug 1002 Sep 985 Nov 967 3-4 Jul 980 1-4 Nov 962 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 37.05 Jan 36.86 Mar 36.65 May 36.42 Jul 36.15 Aug 35.69 Sep 35.18 Oct 34.70 Dec 34.62 Jan 34.49 Mar 34.36 May 34.26 Jul 34.22 Aug 34.03 Sep 33.96 Oct 33.55 Dec 33.47 Jul 33.47 Oct 33.47 Dec 33.47 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 388.10 Jan 387.10 Mar 382.90 May 378.40 Jul 375.90 Aug 368.70 Sep 356.70 Oct 343.70 Dec 342.10 Jan 340.20 Mar 332.20 May 329.90 Jul 330.20 Aug 328.60 Sep 326.50 Oct 321.00 Dec 320.60 Jul 325.00 Oct 325.00 Dec 328.30