CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 608 1-2 Mar 616 1-4 May 618 3-4 Jul 613 3-4 Sep 616 1-2 Dec 624 Mar 629 3-4 May 623 1-2 Jul 603 1-2 Sep 602 1-4 Dec 611 3-4 Mar 608 May 608 Jul 590 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 423 Mar 431 May 434 1-2 Jul 435 Sep 409 3-4 Dec 405 3-4 Mar 411 May 412 1-2 Jul 412 3-4 Sep 393 1-2 Dec 395 3-4 Jul 406 1-4 Dec 396 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 307 1-4 Mar 311 1-4 May 309 3-4 Jul 311 1-2 Sep 290 Dec 284 3-4 Mar 292 May 292 Jul 292 Sep 292 Jul 292 Sep 292 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1138 1-4 Jan 1146 Mar 1144 May 1141 1-2 Jul 1136 1-4 Aug 1117 Sep 1064 1-4 Nov 1024 3-4 Jan 1020 1-2 Mar 1003 1-4 May 997 1-2 Jul 998 3-4 Aug 993 1-2 Sep 974 3-4 Nov 958 1-2 Jul 971 Nov 952 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 36.06 Jan 36.00 Mar 35.84 May 35.66 Jul 35.49 Aug 35.15 Sep 34.73 Oct 34.30 Dec 34.24 Jan 34.14 Mar 34.03 May 33.94 Jul 33.91 Aug 33.68 Sep 33.60 Oct 33.43 Dec 33.39 Jul 33.39 Oct 33.39 Dec 33.39 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 394.80 Jan 394.10 Mar 388.50 May 382.90 Jul 379.00 Aug 370.80 Sep 358.00 Oct 342.30 Dec 340.70 Jan 337.80 Mar 329.40 May 326.80 Jul 327.30 Aug 326.20 Sep 323.80 Oct 317.90 Dec 316.90 Jul 321.30 Oct 321.30 Dec 324.60