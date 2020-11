New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2391 Up 53 Dec 2341 2424 2330 2390 Up 57 Dec 2391 Up 53 Mar 2340 2424 2332 2391 Up 53 May 2334 2417 2329 2390 Up 56 Jul 2330 2415 2330 2390 Up 55 Sep 2346 2411 2346 2389 Up 53 Dec 2342 2404 2342 2385 Up 53 Mar 2393 2393 2387 2387 Up 53 May 2388 Up 51 Jul 2389 Up 51 Sep 2392 Up 53