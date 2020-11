CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 597 1-2 Mar 605 1-2 May 608 Jul 603 Sep 606 Dec 613 3-4 Mar 619 May 612 1-2 Jul 594 3-4 Sep 595 1-4 Dec 602 1-4 Mar 598 1-2 May 598 1-2 Jul 581 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 407 1-2 Mar 415 1-4 May 419 Jul 421 1-4 Sep 398 1-4 Dec 397 1-2 Mar 402 3-4 May 404 1-4 Jul 404 1-2 Sep 389 1-4 Dec 392 Jul 402 1-2 Dec 392 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 303 1-4 Mar 305 May 304 3-4 Jul 306 1-4 Sep 290 Dec 286 1-4 Mar 293 1-2 May 293 1-2 Jul 293 1-2 Sep 293 1-2 Jul 293 1-2 Sep 293 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1105 Jan 1110 1-2 Mar 1108 3-4 May 1106 1-2 Jul 1102 3-4 Aug 1087 3-4 Sep 1042 3-4 Nov 1007 3-4 Jan 1006 Mar 989 1-4 May 985 3-4 Jul 987 3-4 Aug 982 1-2 Sep 963 3-4 Nov 949 3-4 Jul 962 1-4 Nov 946 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 35.48 Jan 35.43 Mar 35.26 May 35.09 Jul 34.95 Aug 34.68 Sep 34.31 Oct 33.97 Dec 33.91 Jan 33.81 Mar 33.70 May 33.65 Jul 33.66 Aug 33.46 Sep 33.39 Oct 33.23 Dec 33.20 Jul 33.20 Oct 33.20 Dec 33.20 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 384.10 Jan 382.50 Mar 376.80 May 370.80 Jul 367.50 Aug 360.70 Sep 349.90 Oct 336.80 Dec 336.00 Jan 333.10 Mar 324.80 May 322.70 Jul 323.40 Aug 322.50 Sep 320.70 Oct 314.80 Dec 314.00 Jul 318.40 Oct 318.40 Dec 321.70