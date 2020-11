New York City FC 4, Chicago 3

New York City FC 3 1 — 4 Chicago 3 0 — 3

First half_1, New York City FC, Callens, 2 (Moralez), 15th minute; 2, New York City FC, Mackay Steven, 2, 32nd; 3, Chicago, Beric, 12 (Mihailovic), 33rd; 4, New York City FC, Medina, 7 (Moralez), 37th; 5, Chicago, Frankowski, 2 (Mihailovic), 42nd; 6, Chicago, Frankowski, 3 (Mihailovic), 43rd.

Second half_7, New York City FC, Castellanos, 7, 77th.

Goalies_New York City FC, Sean Johnson, Brad Stuver; Chicago, Bobby Shuttleworth, Connor Sparrow.

Yellow Cards_None.

Referee_Fotis Bazakos. Assistant Referees_Andrew Bigelow, Peter Balciunas, Jose Carlos Rivero. 4th Official_Tim Ford.

Lineups

New York City FC_Sean Johnson; Alexander Callens (Sebastien Ibeagha, 46th), Maxime Chanot, Ronald Matarrita (Gudmundur Thorarinsson, 68th), Anton Tinnerholm; Gary Mackay Steven (Ismael Tajouri, 81st), Jesus Medina (Tony Rocha, 81st), Maxi Moralez, Keaton Parks (Nicolas Acevedo, 68th), Alexander Ring; Valentin Castellanos.

Chicago_Bobby Shuttleworth; Jonathan Bornstein (Miguel Navarro, 58th), Francisco Calvo, Mauricio Pineda (Carlos Teran, 89th), Boris Sekulic (Elliot Collier, 76th); Przemyslaw Frankowski, Gaston Gimenez, Alvaro Medran, Djordje Mihailovic; Robert Beric, Fabian Herbers (Ignacio Aliseda, 58th).