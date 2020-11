CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 602 Mar 609 May 610 3-4 Jul 605 3-4 Sep 607 3-4 Dec 614 1-2 Mar 618 1-4 May 611 3-4 Jul 594 Sep 594 1-2 Dec 601 1-2 Mar 597 3-4 May 597 3-4 Jul 580 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 406 3-4 Mar 413 3-4 May 417 3-4 Jul 420 1-4 Sep 396 1-4 Dec 395 1-2 Mar 400 1-4 May 401 1-4 Jul 400 3-4 Sep 386 1-2 Dec 390 1-4 Jul 400 3-4 Dec 391 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 300 1-2 Mar 302 1-2 May 302 1-4 Jul 304 Sep 287 3-4 Dec 284 Mar 291 1-4 May 291 1-4 Jul 291 1-4 Sep 291 1-4 Jul 291 1-4 Sep 291 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1098 1-2 Jan 1101 1-2 Mar 1099 1-4 May 1097 Jul 1094 3-4 Aug 1081 1-2 Sep 1039 1-2 Nov 1006 Jan 1004 Mar 988 May 985 1-2 Jul 988 3-4 Aug 983 3-4 Sep 965 Nov 950 1-4 Jul 962 3-4 Nov 947 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 35.34 Jan 35.20 Mar 34.99 May 34.83 Jul 34.71 Aug 34.47 Sep 34.13 Oct 33.80 Dec 33.79 Jan 33.70 Mar 33.59 May 33.50 Jul 33.48 Aug 33.27 Sep 33.11 Oct 32.99 Dec 32.96 Jul 32.96 Oct 32.96 Dec 32.96 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 382.40 Jan 380.30 Mar 373.20 May 366.90 Jul 364.50 Aug 358.20 Sep 348.10 Oct 336.20 Dec 334.80 Jan 332.80 Mar 324.60 May 322.50 Jul 323.30 Aug 322.30 Sep 320.50 Oct 313.80 Dec 312.90 Jul 317.30 Oct 317.30 Dec 320.60