New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2338 Up 20 Dec 2319 2345 2305 2333 Up 21 Dec 2338 Up 20 Mar 2330 2347 2316 2338 Up 20 May 2325 2341 2315 2334 Up 20 Jul 2329 2344 2317 2335 Up 18 Sep 2331 2341 2319 2336 Up 18 Dec 2327 2336 2316 2332 Up 18 Mar 2329 2338 2318 2334 Up 18 May 2337 Up 18 Jul 2338 Up 20 Sep 2339 Up 22