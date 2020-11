CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 609 1-4 Mar 613 1-2 May 614 1-2 Jul 607 Sep 608 3-4 Dec 615 1-4 Mar 619 3-4 May 611 3-4 Jul 592 1-4 Sep 591 3-4 Dec 600 1-4 Mar 596 1-2 May 596 1-2 Jul 579 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 409 1-4 Mar 414 3-4 May 417 1-2 Jul 418 3-4 Sep 395 3-4 Dec 395 3-4 Mar 400 1-2 May 401 3-4 Jul 401 3-4 Sep 387 1-4 Dec 390 1-4 Jul 400 3-4 Dec 392 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 302 Mar 302 1-4 May 302 1-4 Jul 304 Sep 287 3-4 Dec 284 Mar 291 1-4 May 291 1-4 Jul 291 1-4 Sep 291 1-4 Jul 291 1-4 Sep 291 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1101 3-4 Jan 1103 3-4 Mar 1098 May 1093 3-4 Jul 1091 Aug 1077 1-4 Sep 1036 1-4 Nov 1003 1-4 Jan 1001 1-4 Mar 985 3-4 May 982 3-4 Jul 986 1-4 Aug 981 1-4 Sep 962 1-2 Nov 948 1-4 Jul 960 3-4 Nov 945 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 35.47 Jan 35.23 Mar 34.97 May 34.83 Jul 34.77 Aug 34.54 Sep 34.22 Oct 33.88 Dec 33.86 Jan 33.78 Mar 33.64 May 33.57 Jul 33.55 Aug 33.36 Sep 33.20 Oct 32.98 Dec 32.96 Jul 32.96 Oct 32.96 Dec 32.96 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 387.80 Jan 383.20 Mar 372.20 May 364.50 Jul 362.40 Aug 356.00 Sep 346.10 Oct 334.20 Dec 333.00 Jan 331.50 Mar 324.00 May 321.80 Jul 322.60 Aug 321.50 Sep 319.30 Oct 312.40 Dec 311.70 Jul 316.10 Oct 316.10 Dec 319.40