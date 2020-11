CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 608 Mar 610 May 609 3-4 Jul 602 Sep 603 3-4 Dec 610 1-4 Mar 614 3-4 May 606 3-4 Jul 587 1-2 Sep 587 3-4 Dec 594 1-2 Mar 590 3-4 May 590 3-4 Jul 573 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 401 Mar 406 May 409 Jul 410 1-2 Sep 390 1-2 Dec 389 3-4 Mar 395 3-4 May 398 1-4 Jul 400 Sep 387 3-4 Dec 390 3-4 Jul 401 1-4 Dec 390 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 296 Mar 296 3-4 May 299 Jul 301 Sep 285 1-4 Dec 287 1-2 Mar 294 3-4 May 294 3-4 Jul 294 3-4 Sep 294 3-4 Jul 294 3-4 Sep 294 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1059 Jan 1064 1-4 Mar 1057 3-4 May 1054 3-4 Jul 1053 3-4 Aug 1042 Sep 1007 Nov 978 3-4 Jan 976 1-4 Mar 959 May 955 1-2 Jul 960 1-4 Aug 955 1-4 Sep 936 1-2 Nov 923 3-4 Jul 937 Nov 923 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 33.78 Jan 33.65 Mar 33.46 May 33.38 Jul 33.35 Aug 33.18 Sep 32.87 Oct 32.65 Dec 32.65 Jan 32.56 Mar 32.48 May 32.39 Jul 32.43 Aug 32.33 Sep 32.16 Oct 31.98 Dec 31.94 Jul 31.94 Oct 31.94 Dec 31.94 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 377.20 Jan 371.90 Mar 362.00 May 354.20 Jul 352.10 Aug 346.80 Sep 338.50 Oct 328.40 Dec 327.50 Jan 326.10 Mar 319.00 May 316.80 Jul 317.80 Aug 316.70 Sep 315.00 Oct 308.60 Dec 308.10 Jul 312.50 Oct 312.50 Dec 315.80