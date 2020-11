CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 607 1-2 Mar 608 May 607 1-2 Jul 599 Sep 600 3-4 Dec 607 1-4 Mar 611 1-4 May 603 1-2 Jul 584 Sep 584 1-2 Dec 592 1-2 Mar 588 3-4 May 588 3-4 Jul 571 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 397 1-2 Mar 401 3-4 May 404 1-2 Jul 406 1-4 Sep 387 1-2 Dec 387 1-2 Mar 394 May 396 3-4 Jul 398 1-4 Sep 386 3-4 Dec 389 3-4 Jul 400 1-4 Dec 388 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 292 1-2 Mar 293 1-4 May 296 Jul 298 1-2 Sep 285 1-2 Dec 287 3-4 Mar 295 May 295 Jul 295 Sep 295 Jul 295 Sep 295 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1050 3-4 Jan 1052 1-4 Mar 1045 1-4 May 1042 3-4 Jul 1042 Aug 1031 3-4 Sep 998 1-2 Nov 972 Jan 969 1-2 Mar 954 May 950 1-4 Jul 954 3-4 Aug 949 3-4 Sep 931 Nov 919 Jul 932 1-4 Nov 918 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 33.19 Jan 33.08 Mar 32.89 May 32.83 Jul 32.85 Aug 32.68 Sep 32.39 Oct 32.10 Dec 32.09 Jan 32.05 Mar 31.96 May 31.93 Jul 31.98 Aug 31.92 Sep 31.79 Oct 31.61 Dec 31.57 Jul 31.57 Oct 31.57 Dec 31.57 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 375.10 Jan 369.90 Mar 359.20 May 351.50 Jul 349.70 Aug 344.70 Sep 337.10 Oct 327.30 Dec 326.50 Jan 325.00 Mar 319.00 May 316.80 Jul 317.70 Aug 316.60 Sep 314.50 Oct 307.90 Dec 307.30 Jul 311.70 Oct 311.70 Dec 315.00