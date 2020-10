CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 598 1-2 Mar 600 May 600 1-4 Jul 592 1-2 Sep 594 3-4 Dec 601 1-4 Mar 605 1-4 May 597 Jul 578 3-4 Sep 580 Dec 587 Mar 583 1-4 May 583 1-4 Jul 565 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 398 1-2 Mar 403 1-4 May 406 Jul 407 1-4 Sep 387 1-4 Dec 387 1-4 Mar 393 1-2 May 396 Jul 398 Sep 386 Dec 389 Jul 399 1-2 Dec 391 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 297 1-4 Mar 295 1-4 May 296 3-4 Jul 298 1-2 Sep 285 1-2 Dec 287 3-4 Mar 295 May 295 Jul 295 Sep 295 Jul 295 Sep 295 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1056 1-2 Jan 1056 1-4 Mar 1048 May 1044 3-4 Jul 1043 1-4 Aug 1032 1-2 Sep 997 1-2 Nov 971 Jan 967 3-4 Mar 950 1-2 May 946 1-2 Jul 951 Aug 945 3-4 Sep 927 Nov 915 3-4 Jul 929 Nov 915 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 33.61 Jan 33.46 Mar 33.24 May 33.12 Jul 33.07 Aug 32.90 Sep 32.61 Oct 32.28 Dec 32.24 Jan 32.17 Mar 32.10 May 32.06 Jul 32.09 Aug 32.02 Sep 31.89 Oct 31.73 Dec 31.70 Jul 31.70 Oct 31.70 Dec 31.70 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 378.60 Jan 371.60 Mar 360.20 May 351.70 Jul 349.80 Aug 344.90 Sep 336.90 Oct 327.10 Dec 326.00 Jan 324.00 Mar 316.80 May 314.10 Jul 315.00 Aug 314.10 Sep 312.00 Oct 304.40 Dec 304.70 Jul 309.10 Oct 309.10 Dec 312.40