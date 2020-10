BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2305 Down 33 Dec 2348 2354 2280 2293 Down 46 Dec 2305 Down 33 Mar 2340 2353 2292 2305 Down 33 May 2341 2344 2290 2302 Down 29 Jul 2341 2345 2293 2305 Down 26 Sep 2333 2333 2293 2307 Down 23 Dec 2329 2329 2290 2304 Down 22 Mar 2325 2325 2295 2309 Down 20 May 2320 2320 2312 2316 Down 18 Jul 2315 Down 18 Sep 2311 2315 2311 2315 Down 22