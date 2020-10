New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2492 Up 13 Dec 2485 2520 2463 2497 Up 18 Dec 2492 Up 13 Mar 2483 2510 2461 2492 Up 13 May 2472 2495 2449 2479 Up 9 Jul 2470 2489 2445 2475 Up 6 Sep 2469 2484 2455 2467 Up 3 Dec 2464 2478 2454 2459 unch Mar 2461 unch May 2465 Up 1 Jul 2463 unch Sep 2470 Up 1