CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 620 Mar 620 1-4 May 619 Jul 608 1-4 Sep 611 1-4 Dec 618 Mar 621 May 611 3-4 Jul 592 Sep 591 3-4 Dec 599 1-4 Mar 595 1-2 May 595 1-2 Jul 578 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 417 3-4 Mar 418 1-2 May 419 1-4 Jul 419 1-4 Sep 396 1-2 Dec 392 1-4 Mar 397 3-4 May 399 3-4 Jul 400 3-4 Sep 390 3-4 Dec 393 1-2 Jul 403 3-4 Dec 391 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 306 1-2 Mar 305 May 303 1-4 Jul 304 Sep 290 Dec 285 3-4 Mar 290 May 290 Jul 290 Sep 290 Jul 290 Sep 290 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1087 3-4 Jan 1083 1-2 Mar 1069 May 1061 1-2 Jul 1058 1-2 Aug 1046 3-4 Sep 1011 1-2 Nov 982 3-4 Jan 979 1-4 Mar 959 3-4 May 955 1-4 Jul 958 3-4 Aug 953 1-2 Sep 934 3-4 Nov 919 1-2 Jul 933 Nov 918 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 34.46 Jan 34.24 Mar 33.96 May 33.76 Jul 33.67 Aug 33.46 Sep 33.14 Oct 32.75 Dec 32.70 Jan 32.59 Mar 32.45 May 32.38 Jul 32.36 Aug 32.29 Sep 32.16 Oct 31.78 Dec 31.74 Jul 31.74 Oct 31.74 Dec 31.74 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 389.60 Jan 383.10 Mar 369.10 May 357.70 Jul 352.70 Aug 346.40 Sep 338.30 Oct 328.40 Dec 327.70 Jan 325.90 Mar 318.10 May 315.50 Jul 316.20 Aug 314.90 Sep 313.80 Oct 306.40 Dec 305.90 Jul 310.30 Oct 310.30 Dec 313.60