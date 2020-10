INTERLEAGUE

Los Angeles 210 010 000 — 4 6 1 Tampa Bay 002 000 000 — 2 7 0

Kershaw, May (6), González (8), Treinen (9) and Barnes; Glasnow, Loup (6), Castillo (6), Sherriff (8), Thompson (9) and Zunino, Perez. W_Kershaw 3-2. L_Glasnow 2-3. Sv_Treinen (1). HRs_Los Angeles, Bellinger (1), Smith (1), Pederson (1), Barnes (1), Betts (1), Muncy (1), Turner (2), Taylor (1), Seager (2). Tampa Bay, Lowe (3), Renfroe (1), Kiermaier (2), Arozarena (2).

