New York City FC 3, Montreal 1

Montreal 0 1 — 1 New York City FC 0 3 — 3

First half_None.

Second half_1, New York City FC, Medina, 4 (Matarrita), 68th minute; 2, New York City FC, Moralez, 2 (Tinnerholm), 83rd; 3, New York City FC, Rocha, 1 (Matarrita), 86th; 4, Montreal, Quioto, 6 (Corrales), 89th+1.

Goalies_Montreal, James Pantemis, Jonathan Sirois; New York City FC, Sean Johnson, Luis Barraza, Brad Stuver.

Yellow Cards_Tinnerholm, New York City FC, 68th; Matarrita, New York City FC, 88th.

Referee_Ramy Touchan. Assistant Referees_Eric Weisbrod, Adam Garner, Guido Gonzales Jr. 4th Official_Adam Kilpatrick.

___

Lineups

Montreal_James Pantemis; Luis Binks, Zachary Brault Guillard, Rudy Camacho (Maximiliano Urruti, 72nd), Jorge Luis Corrales, Joel Waterman; Samuel Piette, Amar Sejdic (Mason Toye, 81st), Victor Wanyama; Bojan Krkic (Ballou Tabla, 72nd), Romell Quioto.

New York City FC_Sean Johnson; Alexander Callens, Sebastien Ibeagha, Ronald Matarrita (Juan Torres, 90th+3), Gudmundur Thorarinsson, Anton Tinnerholm; Gary Mackay Steven (Tony Rocha, 78th), Jesus Medina, Maxi Moralez, Keaton Parks (Nicolas Acevedo, 90th+4), Alexander Ring; .