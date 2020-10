Giro d'Italia Champions

1909_Luigi Ganna (Italy)

1910_Carlo Galetti (Italy)

1911_Carlo Galetti (Italy)

1912_Team Atala

1913_Carlo Oriani (Italy)

1914_Alfonso Calzolari (Italy)

1919_Costante Girardengo (Italy)

1920_Gaetano Belloni (Italy)

1921_Giovanni Brunero (Italy)

1922_Giovanni Brunero (Italy)

1923_Costante Girardengo (Italy)

1924_Giuseppe Enrici (Italy)

1925_Alfredo Binda (Italy)

1926_Giovanni Brunero (Italy)

1927_Alfredo Binda (Italy)

1928_Alfredo Binda (Italy)

1929_Alfredo Binda (Italy)

1930_Luigi Marchisio (Italy)

1931_Francesco Camusso (Italy)

1932_Antonio Pesenti (Italy)

1933_Alfredo Binda (Italy)

1934_Learco Guerra (Italy)

1935_Vasco Bergamaschi (Italy)

1936_Gino Bartali (Italy)

1937_Gino Bartali (Italy)

1938_Giovanni Valetti (Italy)

1939_Giovanni Valetti (Italy)

1940_Fausto Coppi (Italy)

1946_Vasco Bergamaschi (Italy)

1947_Fausto Coppi (Italy)

1948_Fiorenzo Magni (Italy)

1949_Fausto Coppi (Italy)

1950_Hugo Koblet (Switzerland)

1951_Fiorenzo Magni (Italy)

1952_Fausto Coppi (Italy)

1953_Fausto Coppi (Italy)

1954_Carlo Clerici (Switzerland)

1955_Fiorenzo Magni (Italy)

1956_Charly Gaul (Luxembourg)

1957_Gastone Nencini (Italy)

1958_Ercole Baldini (Italy)

1959_Charly Gaul (Luxembourg)

1960_Jacques Anquetil (France)

1961_Arnaldo Pambianco (Italy)

1962_Franco Balmamion (Italy)

1963_Franco Balmamion (Italy)

1964_Jacques Anquetil (France)

1965_Vittorio Adorni (Italy)

1966_Gianni Motta (Italy)

1967_Felice Gimondi (Italy)

1968_Eddy Merckx (Belgium)

1969_Felice Gimondi (Italy)

1970_Eddy Merckx (Belgium)

1971_Gosta Petterson (Sweden)

1972_Eddy Merckx (Belgium)

1973_Eddy Merckx (Belgium)

1974_Eddy Merckx (Belgium)

1975_Fausto Bertoglio (Italy)

1976_Felice Gimondi (Italy)

1977_Michel Pollentier (Belgium)

1978_Johan de Muynck (Belgium)

1979_Giuseppe Saronni (Italy)

1980_Bernard Hinault (France)

1981_Giovanni Battaglin (Italy)

1982_Bernard Hinault (France)

1983_Giuseppe Saronni (Italy)

1984_Francesco Moser (Italy)

1985_Bernard Hinault (France)

1986_Roberto Visentini (Italy)

1987_Stephen Roche (Ireland)

1988_Andrew Hampsten (United States)

1989_Laurent Fignon (France)

1990_Gianni Bugno (Italy)

1991_Franco Chioccioli (Italy)

1992_Miguel Indurain (Spain)

1993_Miguel Indurain (Spain)

1994_Evgeni Berzin (Russia)

1995_Tony Rominger (Switzerland)

1996_Pavel Tonkov (Russia)

1997_Ivan Gotti (Italy)

1998_Marco Pantani (Italy)

1999_Ivan Gotti (Italy)

2000_Stefano Garzelli (Italy)

2001_Gilberto Simoni (Italy)

2002_Paolo Savoldelli (Italy)

2003_Gilberto Simoni (Italy)

2004_Damiano Cunego (Italy)

2005_Paolo Savoldelli (Italy)

2006_Ivan Basso (Italy)

2007_Danilo Di Luca (Italy)

2008_Alberto Contador (Spain)

2009_Denis Menchov (Russia)

2010_Ivan Basso (Italy)

2011_Michele Scarponi (Italy)

2012_Ryder Hesjedal (Canada)

2013_Vincenzo Nibali (Italy)

2014_Nairo Quintana (Colombia)

2015_Alberto Contador (Spain)

2016_Vincenzo Nibali (Italy)

2017_Tom Dumoulin (Netherlands)

2018_Chris Froome (Britain)

2019_Richard Carapaz (Ecuador)

2020_Tao Geoghegan Hart (Britain)

NOTE: No races from 1915-18, 1941-45 because of war.