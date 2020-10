PARIS (AP) — France has beaten Wales 38-21 at Stade de France in a warmup for the Six Nations.

___

France 38 (Antoine Dupont 2, Cyril Baille, Charles Ollivon, Teddy Thomas tries; Romain Ntamack 5 conversions, penalty), Wales 21 (Leigh Halfpenny, Nicky Smith tries; Dan Biggar conversion, 3 penalties). HT: 21-13