New England 1, Nashville 1

|New England
|0
|1
|—
|1
|Nashville
|0
|1
|—
|1
First half_None.
Second half_1, Nashville, Zimmerman, 3 (Leal), 74th minute; 2, New England, Buksa, 4 (Manneh), 77th.
Goalies_New England, Matt Turner, Brad Knighton; Nashville, Joe Willis, Elliot Panicco.
Yellow Cards_McCarty, Nashville, 62nd; Anunga, Nashville, 66th; Manneh, New England, 89th.
Referee_Robert Sibiga. Assistant Referees_Brian Poeschel, Brooke Mayo, Dave Gantar. 4th Official_Tori Penso.
A_3,727.
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New England_Matt Turner; Alex Buttner (Brandon Bye, 76th), Andrew Farrell, Henry Kessler; Scott Caldwell (Matt Polster, 83rd), Diego Fagundez (Adam Buksa, 63rd), Tommy McNamara (Carles Gil, 64th), Lee Nguyen; Tajon Buchanan (Kekuta Manneh, 76th), Teal Bunbury, DeJuan Jones.
Nashville_Joe Willis; Jalil Anibaba, Daniel Lovitz, Eric Miller (Derrick Jones, 47th), Dave Romney, Walker Zimmerman; Brian Anunga, Anibal Godoy (Dax McCarty, 59th), Randall Leal (Taylor Washington, 83rd), Alex Muyl (Jhonder Cadiz, 69th); Abu Danladi (Daniel Rios, 46th).