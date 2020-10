CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 632 3-4 Mar 632 1-2 May 630 1-2 Jul 618 Sep 620 1-4 Dec 626 1-4 Mar 628 1-4 May 619 1-4 Jul 600 Sep 599 Dec 606 1-4 Mar 602 1-2 May 602 1-2 Jul 585 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 419 1-4 Mar 420 1-4 May 421 1-4 Jul 420 1-4 Sep 398 1-2 Dec 394 Mar 400 May 401 1-4 Jul 401 3-4 Sep 392 1-2 Dec 395 1-2 Jul 405 3-4 Dec 393 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 303 1-2 Mar 302 1-4 May 302 1-4 Jul 302 Sep 289 Dec 289 1-4 Mar 292 1-2 May 292 1-2 Jul 292 1-2 Sep 292 1-2 Jul 292 1-2 Sep 292 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1083 3-4 Jan 1081 Mar 1067 1-2 May 1061 1-2 Jul 1059 3-4 Aug 1049 Sep 1013 Nov 982 3-4 Jan 979 3-4 Mar 959 3-4 May 955 3-4 Jul 959 1-2 Aug 954 3-4 Sep 936 Nov 921 1-4 Jul 934 3-4 Nov 920 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 34.11 Jan 33.95 Mar 33.77 May 33.63 Jul 33.56 Aug 33.37 Sep 33.04 Oct 32.68 Dec 32.65 Jan 32.56 Mar 32.43 May 32.34 Jul 32.32 Aug 32.24 Sep 32.12 Oct 31.78 Dec 31.73 Jul 31.73 Oct 31.73 Dec 31.73 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 386.40 Jan 379.60 Mar 367.00 May 357.70 Jul 353.60 Aug 347.90 Sep 339.20 Oct 328.90 Dec 328.20 Jan 326.50 Mar 319.00 May 316.50 Jul 317.30 Aug 316.00 Sep 315.10 Oct 311.10 Dec 305.00 Jul 309.40 Oct 309.40 Dec 312.70