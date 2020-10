INTERLEAGUE

Tampa Bay 100 221 000 — 6 10 0 Los Angeles 000 021 010 — 4 5 1

Snell, Anderson (5), Fairbanks (7), Loup (8), Castillo (9) and Zunino; Gonsolin, Floro (2), González (3), May (4), Kelly (6), Wood (7), McGee (9) and Smith. W_Anderson 1-1. L_Gonsolin 1-1. Sv_Castillo (3). HRs_Tampa Bay, Lowe (2), Kiermaier (1). Los Angeles, Bellinger (1), Smith (1), Betts (1), Taylor (1), Seager (1).

___