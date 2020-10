CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 627 Mar 626 May 624 1-2 Jul 610 3-4 Sep 612 3-4 Dec 618 3-4 Mar 620 1-4 May 613 1-2 Jul 595 1-4 Sep 596 Dec 601 3-4 Mar 598 May 598 Jul 580 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 405 1-4 Mar 410 1-2 May 412 1-4 Jul 412 Sep 397 1-4 Dec 398 Mar 405 1-2 May 407 1-2 Jul 408 3-4 Sep 394 1-2 Dec 397 1-4 Jul 407 1-2 Dec 395 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 297 1-2 Mar 299 May 298 1-2 Jul 299 3-4 Sep 287 1-4 Dec 294 1-4 Mar 297 1-2 May 297 1-2 Jul 297 1-2 Sep 297 1-2 Jul 297 1-2 Sep 297 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1054 1-4 Jan 1054 Mar 1042 1-4 May 1037 1-2 Jul 1039 1-2 Aug 1030 3-4 Sep 999 Nov 973 Jan 970 1-2 Mar 950 1-2 May 947 Jul 950 3-4 Aug 945 1-2 Sep 925 Nov 912 1-2 Jul 927 1-4 Nov 912 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 32.53 Jan 32.53 Mar 32.54 May 32.56 Jul 32.57 Aug 32.44 Sep 32.21 Oct 31.87 Dec 31.87 Jan 31.88 Mar 31.86 May 31.86 Jul 31.89 Aug 31.81 Sep 31.69 Oct 31.33 Dec 31.31 Jul 31.31 Oct 31.31 Dec 31.31 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 373.20 Jan 367.20 Mar 359.00 May 352.20 Jul 349.90 Aug 345.00 Sep 336.70 Oct 326.60 Dec 325.60 Jan 324.30 Mar 316.20 May 314.40 Jul 315.40 Aug 314.40 Sep 313.60 Oct 306.90 Dec 305.20 Jul 309.60 Oct 309.60 Dec 312.90