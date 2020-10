New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2420 Up 61 Dec 2373 2437 2372 2425 Up 64 Dec 2420 Up 61 Mar 2366 2428 2366 2420 Up 61 May 2352 2414 2352 2408 Up 59 Jul 2352 2408 2352 2405 Up 58 Sep 2384 2402 2378 2401 Up 57 Dec 2366 2398 2366 2397 Up 56 Mar 2391 2401 2391 2401 Up 56 May 2405 Up 58 Jul 2409 Up 58 Sep 2409 Up 56