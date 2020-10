CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 625 1-4 Mar 623 1-2 May 621 Jul 609 Sep 610 1-2 Dec 617 1-2 Mar 619 1-2 May 612 Jul 593 3-4 Sep 595 1-4 Dec 600 3-4 Mar 597 May 597 Jul 579 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 402 Mar 407 May 408 1-2 Jul 408 3-4 Sep 395 Dec 395 3-4 Mar 403 1-4 May 405 3-4 Jul 407 1-4 Sep 393 3-4 Dec 396 3-4 Jul 407 Dec 394 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 294 1-2 Mar 296 May 296 3-4 Jul 298 1-4 Sep 285 3-4 Dec 293 1-4 Mar 296 1-2 May 296 1-2 Jul 296 1-2 Sep 296 1-2 Jul 296 1-2 Sep 296 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1050 Jan 1050 1-4 Mar 1037 3-4 May 1033 1-4 Jul 1035 1-4 Aug 1026 1-2 Sep 995 3-4 Nov 970 1-4 Jan 968 Mar 948 3-4 May 945 3-4 Jul 949 3-4 Aug 944 3-4 Sep 924 1-4 Nov 912 Jul 926 1-4 Nov 911 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 32.99 Jan 32.98 Mar 32.96 May 32.95 Jul 32.96 Aug 32.81 Sep 32.53 Oct 32.15 Dec 32.15 Jan 32.13 Mar 32.08 May 32.05 Jul 32.06 Aug 31.93 Sep 31.84 Oct 31.51 Dec 31.48 Jul 31.48 Oct 31.48 Dec 31.48 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 367.50 Jan 362.10 Mar 354.30 May 348.40 Jul 347.00 Aug 342.50 Sep 334.60 Oct 325.40 Dec 324.90 Jan 323.70 Mar 315.60 May 313.80 Jul 314.80 Aug 313.50 Sep 312.40 Oct 305.10 Dec 304.50 Jul 308.90 Oct 308.90 Dec 312.20