New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2359 Up 18 Dec 2338 2371 2332 2361 Up 18 Dec 2359 Up 18 Mar 2333 2365 2333 2359 Up 18 May 2336 2354 2324 2349 Up 14 Jul 2326 2350 2321 2347 Up 15 Sep 2322 2346 2320 2344 Up 15 Dec 2339 2344 2316 2341 Up 16 Mar 2345 Up 17 May 2347 Up 19 Jul 2351 Up 19 Sep 2353 Up 17