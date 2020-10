CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 618 1-4 Mar 619 1-2 May 618 1-4 Jul 606 3-4 Sep 609 Dec 615 1-2 Mar 618 May 611 1-2 Jul 592 1-2 Sep 594 1-2 Dec 598 3-4 Mar 595 May 595 Jul 577 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 403 3-4 Mar 408 May 409 1-4 Jul 409 1-4 Sep 394 1-4 Dec 394 3-4 Mar 402 1-2 May 404 3-4 Jul 405 3-4 Sep 392 3-4 Dec 395 1-2 Jul 408 3-4 Dec 396 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 293 3-4 Mar 294 1-4 May 296 Jul 296 3-4 Sep 288 Dec 287 1-4 Mar 290 1-2 May 290 1-2 Jul 290 1-2 Sep 290 1-2 Jul 290 1-2 Sep 290 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1062 1-4 Jan 1062 Mar 1045 1-2 May 1039 1-4 Jul 1041 Aug 1032 Sep 1000 Nov 973 1-2 Jan 971 Mar 951 May 947 1-2 Jul 950 3-4 Aug 945 1-2 Sep 925 Nov 911 1-4 Jul 925 3-4 Nov 910 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 33.17 Jan 33.14 Mar 33.10 May 33.07 Jul 33.07 Aug 32.93 Sep 32.68 Oct 32.35 Dec 32.32 Jan 32.27 Mar 32.18 May 32.14 Jul 32.13 Aug 31.95 Sep 31.89 Oct 31.45 Dec 31.42 Jul 31.42 Oct 31.42 Dec 31.42 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 372.10 Jan 366.90 Mar 357.20 May 351.30 Jul 349.60 Aug 344.50 Sep 336.20 Oct 326.20 Dec 325.50 Jan 324.30 Mar 316.00 May 314.30 Jul 315.10 Aug 313.70 Sep 311.90 Oct 304.40 Dec 304.20 Jul 308.60 Oct 308.60 Dec 311.90