New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2383 Up 6 Dec 2378 2410 2360 2391 Up 10 Dec 2383 Up 6 Mar 2372 2398 2354 2383 Up 6 May 2364 2385 2347 2373 Up 3 Jul 2357 2379 2345 2370 Up 2 Sep 2349 2370 2344 2365 Up 1 Dec 2345 2363 2339 2359 Up 1 Mar 2345 2362 2345 2362 unch May 2362 Up 1 Jul 2366 Up 2 Sep 2370 unch