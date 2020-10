CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 594 Mar 597 1-4 May 599 1-4 Jul 592 3-4 Sep 596 1-4 Dec 603 3-4 Mar 607 1-4 May 600 1-2 Jul 581 1-4 Sep 586 Dec 592 1-4 Mar 588 1-2 May 588 1-2 Jul 571 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 391 1-4 Mar 399 1-4 May 403 Jul 405 1-2 Sep 393 Dec 395 Mar 402 1-4 May 405 1-4 Jul 406 3-4 Sep 393 1-2 Dec 395 3-4 Jul 408 1-4 Dec 397 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 284 1-4 Mar 288 May 291 1-2 Jul 296 1-4 Sep 290 Dec 288 1-4 Mar 291 1-2 May 291 1-2 Jul 291 1-2 Sep 291 1-2 Jul 291 1-2 Sep 291 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1044 Jan 1047 Mar 1037 1-4 May 1034 1-2 Jul 1038 1-2 Aug 1030 1-4 Sep 1000 3-4 Nov 975 3-4 Jan 973 1-4 Mar 954 May 949 3-4 Jul 953 1-4 Aug 947 3-4 Sep 927 1-4 Nov 912 1-4 Jul 926 3-4 Nov 908 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 33.72 Dec 33.62 Jan 33.66 Mar 33.62 May 33.55 Jul 33.58 Aug 33.45 Sep 33.20 Oct 32.88 Dec 32.87 Jan 32.80 Mar 32.68 May 32.58 Jul 32.56 Aug 32.46 Sep 32.37 Oct 31.93 Dec 31.96 Jul 31.96 Oct 31.96 Dec 31.96 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 358.50 Dec 356.00 Jan 354.50 Mar 348.60 May 343.40 Jul 343.20 Aug 339.20 Sep 332.50 Oct 324.30 Dec 324.00 Jan 322.50 Mar 313.20 May 311.40 Jul 312.60 Aug 310.50 Sep 309.80 Oct 303.50 Dec 303.10 Jul 307.50 Oct 307.50 Dec 310.80